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Döşemealtı'nda Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Döşemealtı'nda Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 280 gram kıyılmış tütün, 15 bin 800 makaron, 18 doldurma aparatı ve elektrikli doldurma makinası ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak tütün ve tütün mamulleri üretenlerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 280 gram kıyılmış tütün, 15 bin 800 makaron, 18 doldurma aparatı ve elektrikli doldurma makinası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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