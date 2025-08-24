Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kentte kaçak silah bulunduran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin bir otomobilde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde 'krema' kelimesi kullanılamayacak

Marketlerde yeni dönem! O kelime artık kullanılamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.