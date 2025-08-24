Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kentte kaçak silah bulunduran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin bir otomobilde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.