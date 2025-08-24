Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kentte kaçak silah bulunduran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin bir otomobilde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel