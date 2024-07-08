Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kaçak konteynerlerin kaldırılması için çalışmalar başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Aksu Çayı'nın kenarına kaçak yapılan konteynerlerin kaldırılması için Aksu Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekipleri ve Çevik Kuvvet polislerinin desteğiyle kaçak konteynerler ve demir yığınları iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Bazı kişiler ise daha fazla süre isteyerek yürütmeyi durdurma kararını gösterdi.

Antalya'da, Aksu Çayı'nın kenarındaki kaçak konteynerlerin kaldırılması için çalışmalar başladı.

Çay kenarına kaçak yapılan konteynerlerin kaldırılması için Aksu Belediyesince verilen bir haftalık süre sona erdi.

Harekete geçen zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet polislerinin de desteği ile kaçak konteyner ve demir yığınlarının iş makinesi yardımıyla kaldırılmasını sağladı.

Bu arada, birçok kişi yürütmeyi durdurma kararını göstererek, kendilerine daha fazla zaman verilmesini istedi.

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaptığı açıklamada, "Yürütmeyi durdurma kararları bizim için önemli değil, birkaç gün daha süre vereceğiz. 100'ün üzerinde bir işgal var. Bir bölümünü kaldırdık. 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında temizlik çalışması yapılıyor. Tekne bağlama iskelelerine dokunmayacağız." ifadesini kullandı.

Çelik, konuya ilişkin CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet olduğunu kaydetti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Aksu Belediyesi Antalya Zabıta Çay Çevre Hukuk Yaşam Güncel Haberler

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

 TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title