Antalya'da JASAT'ın 12-21 Ekim çalışmalarında aranan 426 kişi yakalandı

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Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 426 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 12-21 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yakalanan kişilerden 4'ünün 10 yıl ve üzeri, 18'inin 5-10 yıl arası, 109'unun ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Çalışmalarda, "dolandırıcılık" suçundan aranan Özbekistan uyruklu N.M, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M, "insan ticareti yapma" suçundan 53 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E. ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.P. yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA