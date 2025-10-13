Antalya'da İtfaiye Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde yangına müdahale ederken devrilen itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yangına müdahaleye giderken kaza yapan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.
Yangın ihbarı üzerine bağlı bulunduğu istasyondan harekete geçen Oğuzhan A. idaresindeki 07 HY 631 plakalı itfaiye aracı, Karadayı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araç sürücüsü ile araçta bulunan itfaiye eri Uğur A. yaralandı.
Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel