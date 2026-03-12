Antalya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü kutlandı

Antalya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliklere Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.