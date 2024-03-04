Antalya'da İş Hanının Önünde Ölü Bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölen kişinin sokaklarda mendil satarak geçimini sağladığı ve evsiz olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu.
Balbey Mahallesi 419 Sokak'taki 4 katlı iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, 60'lı yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Üzerinden kimlik çıkmayan ölen kişinin, sokaklarda mendil satarak geçimini sağladığı ve evsiz olduğu öğrenildi.