Antalya'da İş Hanında Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi'ndeki iş hanının bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi İsmet Paşa Caddesi, İsmet Paşa tramvay durağı yanındaki 5 katlı iş hanının bodrum katında meydana geldi. Müzik aletleri satılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın kısa sürede etrafı sarması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanın iş hanını sarması nedeniyle ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dükkanda bulunan karton ve kağıt malzemelerin yandığı belirlendi.

Yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,