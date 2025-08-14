Antalya'da İş Başvurusu İçin Girdiği Baraj Gölünde Boğuldu

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş başvurusu için gittiği restorandan serinlemek için Oymapınar Barajı'na giren 32 yaşındaki Tolga D, boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası arama kurtarma ekipleri bölgede kıymetli bir çalışma yürüttü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iş başvurusu için geldiği restorandan baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Karavca Mahallesi'nde Oymapınar Barajı'nın kenarındaki bir restorana iş başvurusu için gelen Tolga D. (32), görüşmek için beklediği sırada çalışanların ifadesine göre serinlemek için korkuluklardan göle atladı.

Tolga D'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden restoran çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye Jandarma, AFAD ve Side Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gölde dalgıçlar tarafından yapılan aramada yaklaşık 17 metre derinlikte bulunan Tolga D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı öğrenerek bölgeye gelen Tolga D'nin yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
