Antalya'da Kırmızı Bültenle Aranan Ukraynalı Zanlı Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Ukrayna adli makamlarınca "suç örgütü üyeliği", "uyuşturucu ve para aklama" gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Ukrayna adli makamlarınca hakkında "suç örgütü üyeliği", "uyuşturucu ve para aklama" ve "ateşli silahlar ve patlayıcı" suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Ilkhan Seitkhalilov'un Antalya'da olduğu belirlendi.

Serik'te bir otelde olduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı Seitkhalilov, emniyetteki işlemlerinin ardından Ukrayna'ya gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA