Haberler

Manavgat'ta kamyondaki demirlerin otomobilin ön camına saplanması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, inşaat demirlerinin bir otomobilin ön camına saplanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun kasasından kayan inşaat demirlerinin bir otomobilin ön camına saplanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erkan Y. idaresindeki 07 GP 740 plakalı kamyondaki inşaat demirleri, Mithatpaşa Caddesi kavşağında aracın üzerinden kayarak Kader S.D. idaresindeki 34 GMU 039 plakalı otomobilin ön camına saplandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

??Kazada, sürücü Kader S.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsünün fren yapması sonucu kasadaki demirlerin kayarak otomobilin ön camından girmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

