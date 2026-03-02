Haberler

Antalya'da sahilde deniz, zirvede kayak keyfi

Antalya'da sahilde deniz, zirvede kayak keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 19 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, kentin sahil ve kayak merkezlerinde aynı gün içinde farklı mevsim deneyimlemeye olanak tanıyor. Konyaaltı Sahili'nde deniz keyfi sürülürken, Saklıkent'te kayak yapılabiliyor.

HAVA sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı Antalya'da aynı gün içinde 2 mevsim yaşanıyor. Kimileri kentin tek kayak merkezi Saklıkent'in zirvesinde kayak yaparken, kimileri de 40 kilometre uzaklıktaki Konyaaltı Sahili'nde denize giriyor.

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havanın da etkisiyle özellikle hafta sonları sahiller doluyor. Hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı kent merkezindeki Konyaaltı Sahili'nde denize girilebilirken; aynı gün içinde hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü, kentin tek kayak merkezi 1900 rakımdaki Saklıkent'te kayak yapılabiliyor. Ailesi ile birlikte Saklıkent'e gelerek karın keyfini çıkaran Tuğrul Süleymanlı, "Antalya'nın en güzel yanı mevsimi. Nasıl bu kadar fark edebiliyor anlayamıyoruz. Kentimizi çok seviyoruz. Yarım saat arayla Konyaaltı Sahili'nde denize girebilir, Saklıkent'te kayak yapabilir, kar topu oynayabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev