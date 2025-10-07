Antalya'da İki Araç Çarpıştı: İki Yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
B.K. yönetimindeki 07 BIK 733 plakalı minibüs, Kaputaj Plajı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen F.Ö'nün kullandığı SYW66 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel