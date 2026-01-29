Haberler

Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki huzurevinde 3 arkadaşını bıçaklayarak öldüren 66 yaşındaki İzzettin Süğüt, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkta indirim uygulamadı.

ANTALYA'da huzurevindeki 3 arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İzzettin Süğüt (66), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Olay, 3 Mayıs 2024'te Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. İzzettin Süğüt, kendisiyle aynı huzurevinde kalan, husumet yaşadığı ileri sürülen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı. Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi. İzzettin Süğüt, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

HASTANE YÖNETİMİ İLE KAVGA ETMİŞ

'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada, 5 yıldır huzurevinde kaldığını, epilepsi hastası olduğunu, daha önce ağır bir beyin kanaması geçirdiğini belirterek, hastane randevusu için kendisine huzurevi aracı verilmediğini, parası olmadığı halde taksiyle gönderilmek istendiğini söyledi. Bunun üzerine hemşirenin yüzüne eliyle dokunduğunu ancak hemşirenin 'Beni darbetti' diye bağırdığını ifade eden Süğüt, daha sonra kurum müdürü ve hemşirelerle tartışma yaşadığını, tehdit edildiğini ve imza atmaya zorlandığını belirtti.

'AMACIM, MÜDÜRÜ KORKUTMAKTI'

Süğüt, ertesi gün huzurevinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve kendini kaybettiğini, sinirle mutfağa gidip eline geçen bıçağı aldığını, amacının müdürü korkutmak olduğunu ancak kendinden geçerek oda arkadaşları Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e saldırdığını, Selçuk'un ise kendisini durdurmaya çalıştığını söyledi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık İzzettin Süğüt, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, son savunmasında, "Cinnet getirmiştim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Duruşma savcısı, sanığın Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'a yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürme', Ahmet Özdemirel yönünden ise 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
