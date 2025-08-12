Antalya'da Hizmet Husumeti Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunduğu ifade edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şirinyalı Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan Burak Bektaş ve arkadaşları ile Alihan A. ve arkadaşları parkta buluştu. İki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşerek silah kullanıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, başından ve ayağından yaralanan Burak Bektaş ile sol bacağından vurulan Alihan A'yı hastaneye kaldırdı.

Bektaş, hastanede hayatını kaybetti. Alihan A. ise müdahalesinin ardından taburcu edilerek ekiplere teslim edildi.

Ekiplerin olay yeri ve çevresinde yaptığı çalışmada, 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.