Antalya'da genel güvenliği tehlikeye sokan 7 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde silahla ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 7 zanlı, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olayla ilgili yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir grubun havaya ateş açmalarına ilişkin görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti.

Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen İ.E, Y.D, S.A, U.İ, C.H, B.İ. ve H.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.

Bu arada yakalananlardan birinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
