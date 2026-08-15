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Akseki'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Karı Koca Öldü, 4 Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu karı koca öldü, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu karı koca öldü, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AEY 129 plakalı hafif ticari araç, Manavgat-Akseki kara yolu Taşlıca Mahallesi'nde, Faik Kaplan'ın kullandığı 07 ARH 21 plakalı minibüsle çarpıştı.

Minibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarında park halindeki kamyona çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kaplan ile eşi Makbule Kaplan'ın hayatını kaybettikleri belirlendi, hafif ticari araçtaki anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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