Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde, güvenlik görevlisi Z.C, eşi ve 7 yaşındaki kızını bıçakla öldürdükten sonra Ankara'ya giderek polise teslim oldu. Olay sonrası komşuların ihbarıyla güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 7 yaşındaki kızını ve eşini bıçakla öldüren güvenlik görevlisi, Ankara'da polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Z.C, Orta Mahalle'deki dairelerinde gece eşi Songül C. (41) ve 7 yaşındaki kızı Sena C'yi bıçakla öldürdükten sonra evden ayrıldı.

Sabah saatlerinde evin kapısının açık olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şehirler arası otobüsle Ankara'ya giden Z.C'nin polise teslim olduğu bildirildi.

