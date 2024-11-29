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Antalya'da Güneşli Havada Sahil Hareketliliği

Antalya'da Güneşli Havada Sahil Hareketliliği
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Antalya'da güneşli havayı değerlendiren turistler ve kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğa neden oldu. Hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 22 derece olarak ölçüldü. Pazar günü itibarıyla soğuk ve yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde hareketlilik oluşturdu.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 53'e ulaştı.

Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

Kentte pazar günü itibariyle ise soğuk ve yağmurlu havanın etkisini göstermesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
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