Antalya'da Gıda Denetimi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Et Ürünleri Ele Geçirildi

Antalya'da Gıda Denetimi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Et Ürünleri Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yapılan gıda denetiminde, bir işyerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş 25 dana kellesi ve 46 paket tavuk eti bulundu. Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu ve iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya'da yapılan gıda denetiminde, bir işyerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan et ürünleri ele geçirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyenin zabıta ekipleri, ihbar üzerine bir işyerinde denetim yaptı.

Denetimde, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan 25 dana kellesi ile 46 paket tavuk eti bulundu.

İnsan sağlığını tehdit eden ürünlere imha edilmek üzere el konuldu, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler

Yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.