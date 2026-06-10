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Antalya'da geleneksel sanat eserleri sergilendi

Antalya'da geleneksel sanat eserleri sergilendi
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Antalya Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin hazırladığı 650 geleneksel Türk el sanatı eseri, kültürel mirası yaşatmak amacıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin yaptığı geleneksel sanat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Olgunlaşma Enstitüsü 2025-2026 eğitim öğretim döneminde geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kursiyerlere eğitimler verdi.

Kursiyerler eğitimlerde nakıştan dokumaya, giyimden süsleme sanatlarına kadar farklı alanlarda birçok eser ortaya koydu.

Her ilmeğinde sabrı, her motifinde kültürel hafızayı taşıyan 650 eser, geçmişten günümüze uzanan köklü sanat anlayışının yaşayan örnekleri olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, gazetecilere, kültürel mirası koruma ve yaşatma sorumluluğuyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin sabırla yaptığı geleneksel sanat eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunduklarını dile getiren Erkal, el emeğini sanatla buluşturan tüm kursiyerlere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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