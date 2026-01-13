Haberler

Antalya'da Gecekondu Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekondu bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 30 dakika içinde kontrol altına alındı.

ANTALYA'da bir gecekondu, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870 sokak üzerinde yer alan gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan duman ve alev yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Polis ekibi ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, bitişiğindeki gecekonduya sıçramadan yangını 30 dakikada söndürdü. Yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekibinin söndürme çalışmaları esnasında gelen birkaç mahalle sakini taşkınlık çıkartmaya çalışırken, polis ekibi olayın büyümesini engelledi. Yangının çıkışıyla ilgili ekiplerin inceleme ve çalışması devam ediyor.

