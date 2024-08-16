Antalya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü bir kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 19 yıl 7 ay 30 gün hapis cezası bulunan firari F.M.A. gözaltına alındı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü bir kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 19 yıl 7 ay 30 gün hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari F.M.A'yı araç kontrol noktasında gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari F.M.A. tutuklandı.