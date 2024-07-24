Antalya'da Falezlerden Düşen Köpek Kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, deniz polisi tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, köpeği bota alarak güvenli bir şekilde kurtardı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Çağlayan Mahallesi'nde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölümde köpeğin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekibi yönlendirildi. Botla şelalenin denize döküldüğü noktaya ulaşan polisler, köpeği bota aldı.
Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.
Köpek, kontrollerin ardından bırakıldı. ?????