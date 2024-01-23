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Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kurtarıldı

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Antalya'da dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen Mehmet Şeker (26) yaralandı. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Şeker, hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen Mehmet Şeker (26) yaralandı. İtfaiye ekipleri kurtarma halatı ile Şeker'i düştüğü taşlık bölgeden yukarıya çekerken çevredekiler de halatın ucundan tuttu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Karaalioğlu Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Mehmet Şeker, 30 metrelik falezlerin kenarında otururken bir an dengesini kaybedip düştü. Şeker'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevredekilerin de desteğiyle kurtarma halatıyla Şeker'i düştüğü taşlık alandan yukarıya çekti. Düşme sırasında başından darbe alan Şeker, sedye yardımıyla ambulansa alındı. Ardından hastaneye sevk edildi.

Olaya tanıklık eden Burak Mustafa Akgün (20), "Galiba alkollü olduğu için düşmüş. Kafası kanamış. Halatı ekiplerle beraber çektik, kurtardık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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