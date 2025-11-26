Haberler

Antalya'da Fahiş Hesapla Tehdit: 29 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Antalya'da eğlence mekanlarında fahiş hesap çıkardıkları ve müşterileri silahlı tehditlerle zorladıkları iddia edilen 29 kişi, 'Son Kadeh' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

ANTALYA'da, internet üzerinden tanışıp buluştukları kadınlar tarafından götürüldükleri eğlence mekanında fahiş hesap çıkarılan erkeklerden tehditle tahsilat yaptığı ileri sürülen 29 şüpheli, 'Son Kadeh' adlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren projeli çalışmasında, Muratpaşa ilçesindeki eğlence mekanı işletmecileri ve çalışanlarının, sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana yakın noktaya yönlendirdiği belirlendi. Buluşma alanına gelen erkeklerin, mekanda çalışan kadınlar tarafından karşılanıp işletmeye götürüldüğü, hesaba çok sayıda kalem eklenerek şişirilmiş adisyonlar düzenlendiği ve müşterilere kentteki benzer işletmelere oranla 8-10 kat daha yüksek hesap çıkarıldığı tespit edildi.

İTİRAZ ERDEN MÜŞTERİYE SİLAHLI TEHDİT

Müşterilerin hesaba itiraz etmesi üzerine şüphelilerin silah göstermenin yanı sıra cebir ve tehditle nakit ödeme, kredi kartı kullanımı ya da mobil bankacılık üzerinden kredi çektirerek ödeme almaya zorladığı, elde edilen paraların ise işletme yöneticileri ile çalışanlar arasında paylaştırıldığı belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından 'Son Kadeh' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17'si kadın toplam 29 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 99 mermi ile suça ilişkin çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi. 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
