Antalya'da Eşzamanlı Uyuşturucu Operasyonu

ANTALYA Emniyet Müdürlüğüne bağlı 200 polis, 'Zeytinköy' mahallesinde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Havadan helikopterle destek verilen operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği 'Geeta' da görev yaptı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy olarak anılan Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde eşzamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona, narkotik, özel harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 200'den fazla polis katılarak, belirlenen adreselere baskınlar düzenledi. Polis ekipleri bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alırken, özel harekat timleri de kilitli olan kapıları koç başıyla kırarak içeri girdi. Ev içlerinde güvenliğin sağlanmasının ardından 'Geeta' isimli hassas burunlu narkotik köpeği de aramalara katıldı. Apartman içerisinden çöp atmak için dışarıya çıkan vatandaşların poşetleri de polis ekipleri tarafından arandı. Helikopter desteğinin verildiği operasyonun geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi. (DHA)