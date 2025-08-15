Antalya'da Eşref İnci'nin Cesedi İş Yerinde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yakınları tarafından 3 gündür haber alınamayan Eşref İnci (61), iş yerinin üst katında ölü bulundu. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

ANTALYA'da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Eşref İnci (61), iş yerinin üst katında ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 161 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İş yerinin üst katında yaşayan Eşref İnci'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekibi kapıyı açamayınca çareyi iş yerinin camını kırmakta buldu. Ekipler, camı kırdıktan sonra girdikleri iş yerinin üst katına çıktıklarında, yüzüstü yatar pozisyonda Eşref İnci'yi gördü. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İnci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Yoğun kokudan dolayı maske takmak zorunda kalan ekiplerin çalışmasının ardından İnci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı

Kilolarca altın takılmıştı! Tek tek saydı, ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.