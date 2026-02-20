Haberler

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince iftar programı düzenlendi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programına Vali Hulusi Şahin, il emniyet müdürü ve siyasi temsilciler katıldı. Vali Şahin ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından iftar programı düzenlendi.

Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Şahin, "Ramazan Ayı'nın ikinci iftarında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Esnafın sofrası milletin sofrasıdır. Ramazan demek birlik beraberlik fedakarlık yardımlaşma demektir. Bu değerler aynı zamanda ahilik kültürünün de değerleridir. Eğer esnaf bu duyguları kendi kalbinde hissediyorsa bu toplum ahlaken güçlü demektir. Herkesin Ramazan Ayı mübarek olsun." dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de "Bu masa sadece bir iftar masası değil, bu masa Antalyalının gönül ve güç birliğidir. Esnaf sokağın ışığı mahallenin bekçisi şehrin vicdanıdır. Esnaf güçlü olursa mahalle güçlü olur. Mahalle güçlü olursa şehir güçlü olur. Şehir güçlü olursa memleket güçlü olur. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Antalya'nın birleştirici gücüdür." diye konuştu.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var
5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler

5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarcasını Afrika'ya gönderecekler