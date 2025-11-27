Haberler

Antalya'da Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu üretim yöntemlerini tanıtan 'Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi' düzenledi. Katılımcılar, eski kıyafet parçalarını değerlendirip çanta tasarımını öğrendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, tekstil atıklarının değerlendirildiği "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, katılımcılara, çevre dostu üretim yöntemlerini tanıma ve tekstil atıklarını yeniden değerlendirme fırsatı sundu.

Kursiyerler, kullanılmayan eski kot pantolon parçalarını değerlendirerek günlük yaşamda kullanılabilecek çantalar tasarladı. Ayrıca, katılımcılar dikiş, kesim, tasarım tekniklerini ve var olan materyalleri değerlendirmeyi öğrendi.

Merkez sorumlusu Ahu Nur Şahin, ileri dönüşümle döngüsel ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti.

Böylece atıkları hem dönüştürdüklerini hem de kadınların ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunmasına yardım ettiklerini kaydeden Şahin, verimli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kursiyer Selma Öncül de atölyede kendi isteğine göre çanta tasarladığını ve eğitimlerden memnun kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
