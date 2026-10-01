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Antalya'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Gündoğdu Mahallesi'nde N.K. (47), takip ettiği eski eşi Sema Ç'ye (38) bıçakla saldırdı.

Eski eşini 15 yerinden bıçaklayan N.K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.K'yi Güneş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde yürürken yakaladı.

Şüphelinin ifadesinde, 2 yıl önce boşandığı Sema Ç. ile mal varlığı konusunda anlaşmazlıkları olduğu ve eski eşinin nişanlanması nedeniyle kıskançlık yaşadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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