Antalya'da eşini sopayla darbettiği öne sürülen koca yargılanıyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşini sopayla darbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ukrayna asıllı eşi Iryna M.D'yi (36) darbettiği gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan M.A.D, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen raporda Iryna M.D'nin duyularından veya organlarından birinin işlevinde fonksiyon azalması tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada savunma yapan sanık M.A.D, hakkında yargısız infaz yapıldığını öne sürerek, "Yargılama süresince yargılamaya yön vermeye çalışarak mahkemenizi yönlendirmeye yönelik davranışlar sergilenmektedir. Bu nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Liman Mahallesi'nde 5 Temmuz 2025'te gece oteldeki mesaisinden dönen Iryna M.D. dairesine girerken saldırıya uğramıştı.

Yüzü kapalı bir kişi tarafından sopayla birçok kez vurulan kadın başından yaralanmış, eli kırılmıştı. Hastanede 16 gün tedavi gören kadının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A.D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
