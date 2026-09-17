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Antalya'da eşi, kaynanası ve kayınbabasını öldüren şüpheli yakalandı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde karısı ile kaynanası ve kayınbabasını tüfekle öldüren şüpheli, ormanlık alanda yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde karısı ile kaynanası ve kayınbabasını tüfekle öldüren şüpheli, ormanlık alanda yakalandı.

Karakuyu Mahallesi'nde boşanma aşamasında oldukları eşi Ayşegül C. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'i (63) öldürdükten sonra kaçan S.C'nin (38) yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekipler, şüpheliyi mahallenin yakınındaki ormanlık alanda yakaladı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.C, dün boşanma aşamasında oldukları eşinin ailesinin evine gitmiş, av tüfeğiyle eşi, kaynanası ve kayınbabasını öldürdükten sonra kaçmıştı.

Kaynak: AA
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