Antalya'da Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması: Çok Sayıda Sorgulama ve Ceza

Antalya'da polis ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 10.479 kişi sorgulandı, 20 kişi yakalandı ve çeşitli işletmelere işlemler yapıldı.

Antalya'da polis ekiplerince eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yaptı.

Çalışmalarda, 10 bin 479 kişi sorgulanırken bunlardan 5'i hakkında idari işlem uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve yoklama kaçağı olan 20 kişi yakalandı.

39 geçici konaklama tesisi, 24 kayıtsız günübirlik adres, 13 kiralık araç firması ile 5 iş yeri kontrol edilirken 6 kişiye kayıtsız konaklama yaptırmaktan, 1 günübirlik tesise anlık veri girişi yapmamaktan, 3 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 1 iş yerine tütün kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
