Elektrikli sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

Güncelleme:
Kepez ilçesinde bulunan bir dairede elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında ev tamamen yanarken, evdeki kişi kendisini son anda dışarı atarak kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında bir daire tamamen yanarken, evde yaşayan kişi son anda kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3809 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, elektrikli sobanın fişe takılmasının ardından başlayan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişinin yangın sırasında kendisini dışarı atarak kurtulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber- kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

