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Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

AA - Yunus Uğur - Güncel
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Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karalar Mahallesi'nde elektrik direğinde çalışma yapan 31 yaşındaki Habip Karalarlı akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğinde asılı kalan Karalarlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karalarlı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Yunus Uğur - Güncel

Gazipaşa Karalar Antalya Güncel Haberler

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