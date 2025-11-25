Haberler

Antalya'da Ekmek Almak İçin Dışarı Çıkan Yaşlı Adamın Ölümü: Operatöre Ev Hapsi

Güncelleme:
Antalya'da ekmek almak için evden çıkan 84 yaşındaki Okan Işık'ın hayatını kaybetmesine neden olan iş kazası sonrası operatör Erkan G. hakkında ev hapsi kararı verildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Antalya'da ekmek almak için evden çıkan Okan Işık'ın (84), kepçenin altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan operatör Erkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan Erkan G. hakkında ev hapsi kararı verildi.

