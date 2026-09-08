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Antalya'da eczacılara 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonu; 7 tutuklama

Antalya'da eczacılara 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonu; 7 tutuklama
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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde eczacılara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan, CHP'li 2 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde eczacılara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan, CHP'li 2 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeşil reçeteli ilaçların usulsüz şekilde temini ve satışı iddiasıyla eczacılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 3 eczacı ve 4 eczane personeli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir ve Korkuteli belediye meclis üyesi aynı zamanda eczacı da olan CHP'li Celal Koç ve Cennet Turhan ile Akif Çalar, Ramazan Akbaş, Hüseyin Koyunlu, Halil Nizam ve Betül Atcı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri geç saate kadar süren 7 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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