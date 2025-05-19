Antalya'da Drift Yapan 2 Sürücüye 99 Bin Lira Ceza

Antalya'da Drift Yapan 2 Sürücüye 99 Bin Lira Ceza
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Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde drift yapan iki sürücüye toplamda 99 bin 282 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri, drift yapan sürücülerden birine 52 bin 890 lira, diğerine ise 46 bin 392 lira ceza uyguladı. Her iki sürücünün ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde drift yapan 2 sürücüye toplamda 99 bin 282 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent ve Odabaşı mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Sahilkent Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi içerisinde drift atan araç sürücüsü İ.E'ye 52 bin 890 lira, Odabaşı Mahallesi'nde drift atan diğer sürücüye de 46 bin 392 lira ceza kesti.

Sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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