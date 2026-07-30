Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, R.S'nin telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıtan kişiler tarafından arandığını, kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığı yönünde baskı altına alınarak yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden teslim ettiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli ise başka bir ilde yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 45 bin 100 lira, 3 cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: AA