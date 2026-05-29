Antalya'da 16 yaşındaki genç doğum gününde motosiklet kazasında öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki Muhammed Durmaz, doğum gününde motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, genç için adli tıp işlemleri başlatıldı.

H.D'nin (17) kullandığı 07 CGV 103 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklette bulunan Muhammed Durmaz'ın (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada motosiklet sürücüsü H.D. hafif yaralandı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Durmaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gencin yakınları, gazetecilere, Muhammed Durmaz'ın doğum gününde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
