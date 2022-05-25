Antalya'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Antalya'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Orçun Önal (42) yönetimindeki 06 BVP 139 plakalı tomruk yüklü tır, Güzelbağ Mahallesi'nde devrildi.
Kabinde sıkışan sürücü Önal, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Önal, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Mustafa Kurt - Güncel