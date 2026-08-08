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Serik'te otomobil dereye devrildi: Bir ölü

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Antalya'nın Serik ilçesinde Belçika'dan tatil için gelen Alper Tuğrul'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Vinçle çıkarılan araçta başka kişi bulunmadı, cenaze otopsi için morga gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Belçika'dan tatil için Antalya'ya gelen Alper Tuğrul'un (27) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan Tuğrul, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta başka bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler çalışma başlattı. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede başka bir kişinin bulunmadığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Tuğrul'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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