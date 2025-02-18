Antalya'da Denizde İki Ayrı Hortum Oluştu
Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kaputaş Plajı yakınlarında deniz üzerinde aynı anda iki hortum meydana geldi. Olay, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde iki ayrı hortum meydana geldi.
Kaputaş Plajı yakınlarında saat 18.00 sıralarında deniz üzerinde aynı anda 2 hortum oluştu.
Bölgedeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, hortumlar kısa süre sonra etkisini kaybetti.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel