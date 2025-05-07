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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.Denizin yaklaşık 150-200 metre açığında bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Denizden çıkarılan erkek cesedi, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yabancı uyruklu olabileceği değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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