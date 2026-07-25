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Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi cankurtaran kurtardı

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi cankurtaran kurtardı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren tatilci cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren tatilci cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Kleopatra Plajı'nda denize giren T.D. (35), bir süre yüzdükten sonra dalgaların arasında hareket etmekte zorlanmaya başladı.

Durumu fark eden plajda görevli cankurtaran, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kıyıya çıkardı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istemesiyle ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan tatilcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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