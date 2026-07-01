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Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında etkinlikler düzenlendi

Antalya'da 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' kapsamında etkinlikler düzenlendi
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Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda etkinlikler düzenlendi. Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Antalya'nın stratejik liman kenti ve turizm kapısı olduğunu vurguladı. Programda yarışmalar, bando gösterisi ve ödül töreni yer aldı.

Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, burada yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Antalya'nın stratejik bir liman kenti olduğunu belirten Seyitoğlu, kentin Türkiye'nin dünyaya açılan önemli turizm kapılarından biri olduğunu ifade etti.

Antalya'nın uluslararası kruvaziyer destinasyonları arasında yer aldığını dile getiren Seyitoğlu, " Antalya, ticaretin, lojistiğin ve yat turizminin geliştiği stratejik bir liman şehridir. Aynı zamanda güvenli limanları, çevreci yaklaşımı, gelişen marina altyapısı ve güçlü ulaşım ağıyla Doğu Akdeniz'in yükselen değerlerinden biridir." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bandosunun eserler seslendirdiği programda, yüzme, denizden çıpa çıkarma ve yağlı direkten bayrak kapma yarışmaları yapıldı.

Etkinlik, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve römorkörlerin su gösterisiyle sona erdi.

Programa, Antalya Bölge Liman Başkanı Mustafa Ergüven, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, sporcular ve kent sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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