Haberler

Deniz polisinden elektronik can simidiyle saniyeler içinde kurtarma

Deniz polisinden elektronik can simidiyle saniyeler içinde kurtarma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da deniz polisi, riskli bölgelerde kazazedelere hızlı müdahale için uzaktan kumandalı elektronik can simitleri kullanıyor. Aynı anda 2 kişiyi taşıyabilen cihaz, zorlu hava koşullarında saniyeler içinde kurtarma imkanı sağlıyor.

ANTALYA'da deniz polisi, riskli bölgelerde kazazedelere hızlı müdahale için uzaktan kumandalı elektronik can simitleri kullanıyor. Aynı anda 2 kişiyi taşıyabilen can simitleri, zorlu hava koşullarında ve botların ulaşamadığı noktalarda saniyeler içinde kurtarma imkanı sağlıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görev yapan deniz polisleri, riskli bölgelerde yaşanan kazalara hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla ileri teknoloji ekipmanlardan yararlanıyor. Şube envanterinde bulunan uzaktan kumandalı elektronik can simidi, özellikle olumsuz hava şartlarında ve botların ulaşamadığı noktalarda aktif olarak kullanılıyor. Aynı anda 2 kişiyi taşıma kapasitesine sahip elektronik can simitleri, uzaktan kontrol sistemi sayesinde saniyeler içerisinde kazazedelere ulaşıp, güvenli bölgeye çekilmesini sağlıyor.

'DAHA HIZLI MÜDAHALE İMKANI SUNUYOR'

Antalya Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Çağlar Gürsoy, "Görev esnasında kullandığımız uzaktan kumandalı elektronik can simidi, denizde tehlike yaşayan kişilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmamızı sağlayan modern bir kurtarma cihazı. Klasik can simitlerine oranla daha hızlı müdahale imkanı sunuyor. Bu cihazın uzaktan kumanda sistemi sayesinde, kurtarıcı personelin suya girmesine gerek kalmadan kazazedenin bulunduğu noktaya yönlendirme yapılabilmektedir. Bu da hem olaylara daha hızlı müdahale etmemizi sağlamakta hem de kurtarıcı personelin güvenliğini artırmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Adıyaman'da ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı

Ot biçme makinesine kolunu kaptıran genç kadın ağır yaralandı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>