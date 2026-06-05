Deniz polisinden elektronik can simidiyle saniyeler içinde kurtarma

ANTALYA'da deniz polisi, riskli bölgelerde kazazedelere hızlı müdahale için uzaktan kumandalı elektronik can simitleri kullanıyor. Aynı anda 2 kişiyi taşıyabilen can simitleri, zorlu hava koşullarında ve botların ulaşamadığı noktalarda saniyeler içinde kurtarma imkanı sağlıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görev yapan deniz polisleri, riskli bölgelerde yaşanan kazalara hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla ileri teknoloji ekipmanlardan yararlanıyor. Şube envanterinde bulunan uzaktan kumandalı elektronik can simidi, özellikle olumsuz hava şartlarında ve botların ulaşamadığı noktalarda aktif olarak kullanılıyor. Aynı anda 2 kişiyi taşıma kapasitesine sahip elektronik can simitleri, uzaktan kontrol sistemi sayesinde saniyeler içerisinde kazazedelere ulaşıp, güvenli bölgeye çekilmesini sağlıyor.

'DAHA HIZLI MÜDAHALE İMKANI SUNUYOR'

Antalya Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Çağlar Gürsoy, "Görev esnasında kullandığımız uzaktan kumandalı elektronik can simidi, denizde tehlike yaşayan kişilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmamızı sağlayan modern bir kurtarma cihazı. Klasik can simitlerine oranla daha hızlı müdahale imkanı sunuyor. Bu cihazın uzaktan kumanda sistemi sayesinde, kurtarıcı personelin suya girmesine gerek kalmadan kazazedenin bulunduğu noktaya yönlendirme yapılabilmektedir. Bu da hem olaylara daha hızlı müdahale etmemizi sağlamakta hem de kurtarıcı personelin güvenliğini artırmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı