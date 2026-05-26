Antalya'da deniz polisi 24 saat görev başında

ANTALYA'da yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatili yoğunluğu öncesinde deniz polisi ekipleri sahillerde denetimlerini artırdı. Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sahilde devriyelerini sıklaştıran ekipler, yüksek manevra kabiliyetine sahip hizmet botlarıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yalnızca belirlenen yüzme alanlarında denize girmeleri gerektiği ve cankurtaran bulunmayan sahillerde daha dikkatli olmaları istendi. Turizm sezonuyla birlikte Antalya sahillerindeki yoğunluğun arttığını belirten deniz polisi ekipleri, günlük devriyelerini sıklaştırdı. Ekipler, tekne denetimleri, sahil kontrolleri ve olası boğulma ya da kaybolma vakalarına karşı yüksek manevra kabiliyetine sahip hizmet botlarıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor. İhbar geldiği anda olay yerine 3 dakikada ulaşan ekipler, iyi derecede yüzme bilen kişilerin dahi akıntı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zor durumda kalabileceğine dikkat çekiyor.

'YÜZME ALANLARI İÇERİSİNDE BULUNMALARINI İSTİYORUZ'

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Çağlar Gürsoy, "Yaz sezonunun gelmesi ve Kurban Bayramı öncesinde, deniz polisi olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahillerimizde denetim ve bilgilendirme çalışmalarımızı artırmış bulunmaktayız. Bu kapsamda öncelikle vatandaşlarımızın can güvenliği açısından belirlenen yüzme alanları içerisinde bulunmalarını, cankurtaran bulunmayan sahillerde daha dikkatli davranmalarını ve özellikle ailelerin çocuklarını gözetimsiz bırakmamalarını rica ediyoruz. Ayrıca, denize açılacak vatandaşlarımızın önce hava şartlarını kontrol etmeleri, ardından yanlarında gerekli güvenlik ekipmanlarını bulundurmalarını istiyoruz" dedi.

'AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK'

Belirlenen yüzme alanları dışına çıkılmaması gerektiğini belirten Gürsoy, "Ne kadar iyi yüzme bilinirse bilinsin, akıntı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlarımız geri dönmekte zorluk yaşayabiliyor. Bu nedenle belirlenen yüzme alanlarının dışına çıkılmaması büyük önem taşıyor. Antalya ilimiz bir turizm kentidir. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerimizde yoğunluk artmakta, bu doğrultuda ekiplerimiz devriye faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. Günlük rutin devriyelerimizin yanı sıra tekne denetimleri gerçekleştiriyor, olası boğulma ve kaybolma vakalarına karşı envanterimizde bulunan yüksek manevra kabiliyetine sahip hizmet botlarımızla 7 gün 24 saat görev yapıyoruz. Bizim amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı