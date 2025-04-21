İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Antalya'da Darbedilen Türkmenistan Uyruklu Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Darbedilen Türkmenistan Uyruklu Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kavgada Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev, aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde darbedilen Türkmenistan uyruklu kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Liman Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan kavgada Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev'in (63) aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan Almanya uyruklu Arthur K. (44), Özbekistan uyruklu İvanov V. (38) ve Ukrayna uyruklu Appaz A'nın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arthur K, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, İvanov V. ile Appaz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'nde 19 Nisan'da bir apartmanın dairesinde beraber eğlenen Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev ile Almanya uyruklu Arthur K, Özbekistan uyruklu İvanov V. ve Ukrayna uyruklu Appaz A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada başından darbe alan Abullayev hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Arthur K, İvanov V. ve Appaz A. gözaltına alınmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.